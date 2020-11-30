Глава Калининградской области опробует на себе вакцину "ЭпиВакКорона"

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов намерен поучаствовать в третьем этапе тестирования отечественной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", опробовав её действие на себе, уведомляет РИА "Новости".

"Прививку делать буду. Мы выбраны как один из пяти регионов, в которых будут делать третий этап исследований вакцины "Вектора". Триста доз уже доставлены на территорию региона, и я сейчас готовлюсь, вызвался добровольцем, чтобы мне ее поставили", - отчитался управленец.

Алиханов добавил также, что первой партией препарата вакцинируют учителей и медиков, а уже на следующем этапе её получат добровольцы.

По состоянию на утро 30 ноября в Калининградской области выявлено свыше 11 тысяч заражений граждан коронавирусом, выздоровели более 8 тысяч человек, скончались - 111.