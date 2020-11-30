Хабаровскую журналистку арестовали за участие в протестах в поддержку Фургала

Индустриальный райсуд Хабаровска отправил в спецприёмник на четверо суток журналистку локального издания "Просто газеты" Татьяну Хлестунову за участие в протестных мероприятиях в поддержку экс-краевого губернатора Сергея Фургала, информируют "ОВД-Инфо" и местный штаб Алексея Навального.

Хлестунова арестована, невзирая на наличие у неё редакционного задания и аккредитации.

Кроме того, под арест попала и другая хабаровская активистка - Елена Слободчикова, которой дали 7 суток.

Ещё одним участникам протестный акций - Ярославу Смолеву и Евгению Лапшину - назначили штрафы в размере 10 тысяч рублей каждому.

Всем перечисленным хабаровчанам инкриминировали часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (Участие в несогласованной акции, повлекшее помехи движения пешеходов и транспорта).