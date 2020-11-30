"Сделаю, как скажет народ": Стилист Сергей Зверев подумывает стать депутатом Госдумы от Бурятии

Шоумен и стилист Сергей Зверев известил о желании стать политиком. Планами он поделился в ходе стрима в своём Instagram.

"Все соцсети завалены и „директ" завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии", - поделился представитель индустрии моды.

Предложение избраться парламентарием именно от Бурятии не случайно - Зверев родился в одном из сёл региона.

"Сейчас я делаю выводы и нахожусь на стадии принятия решения", - сообщил стилист в разговоре с "Радио 1".

О намерении поучаствовать в грядущих думских выборах Зверев уведомил год назад: "Я сделаю, как скажет народ: если народ скажет, я это сделаю".

Следует отметить, что он известен не только как медийная личность, но также как гражданский активист: некоторое время назад он выходил на Красную площадь с пикетами против строительства завода на Байкале. За акцию его впоследствии оштрафовали на 15 тысяч рублей.