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14:39

Отделение партии "За правду" в Петербурге возглавил участник "Патриотов великого Отечества"

фото ЗакС политика Отделение партии "За правду" в Петербурге возглавил участник "Патриотов великого Отечества"

Координатором партии Захара Прилепина "За правду" в Петербурге стал участник движения "Патриоты великого Отечества" Анатолий Петрунин. Об этом он сам сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции 30 ноября. 

По словам Петрунина, учредительное собрание регионального отделения состоялось 30 октября. Он также отметил, что в Петербурге у партии нет спонсоров и она существует за счет членских взносов.

- Среди наших членов очень много людей, которые способны финансовые и временные затраты пожертвовать на общественно-политическую деятельность, - добавил Петрунин.

"За правду" намерена участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга и Государственную думу совместно с движением "Патриоты великого Отечества" публициста Николая Старикова. Ожидается, что в первую тройку в рамках думской кампании войдут Прилепин, Стариков и телеведущий Сергей Михеев. Все трое не будут выдвигаться по одномандатным округам, подчеркнул секретарь центрального комитета партии "За правду" Николай Новичков.

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