Тихановская инициировала составление "единой книги преступлений" белорусских силовиков

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, находящаяся в изгнании, объявила о работе над "Единой книгой регистрации преступлений", в которой будут собраны все известные факты о применении силы к ее соотечественникам со стороны представителей власти за последние месяцы.

"Мы зафиксируем нарушения закона настолько детально, насколько это возможно, а юристы проверят собранные материалы и подготовят к возбуждению уголовных дел: как на международном уровне, так и для судов новой Беларуси. Имена людей, на которых собраны реальные доказательства, моя команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки", - написала женщина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что сообщить составителям подходящую информацию вправе каждый белорусам, а также напомнила силовикам, что это их последний шанс добровольно раскаяться в содеянном и тем самым заслужить себе смягчение наказания в дальнейшем.

"Любой, кто относит себя к этим людям, может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах", - предупредила политик.

Напомним, что Тихановская покинула Белоруссию под давлением вскоре после выборов президента 9 августа. Протестующие по всей стране считают, что победила на них именно она, а не Александр Лукашенко, которому насчитали 80% голосов. Разгоняемые при помощи спецсредств протестные митинги продолжаются уже почти четыре месяца. За это время, согласно докладу Еврокомиссии, собраны сведения о тысячах арестованных и подвергнутых пыткам граждан, есть убитые. В отличие от большинства западных стран, Россия на официальном уровне продолжает общаться с Лукашенко как с легитимно избранным главой государства.