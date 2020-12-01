Единороссы ЗакСа обратятся к Беглову из-за порочащих Четырбока плакатов

Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга подготовила запрос на имя губернатора Александра Беглова из-за плакатов "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес" с портретом депутата Дениса Четырбока.

Агитки появились 23-24 ноября на улицах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов, говорится в тексте запроса. На листовках перечислено несколько законодательных инициатив, автором или соавтором которых был Четырбок. В том числе уже принятый закон о запрете на работу баров с площадью залов обслуживания менее 50 квадратных метров. Отметим, что позже Четырбок пошел на компромисс с владельцами баров и внес в ЗакС другую, более мягкую версию законопроекта.

Единороссы заявили, что изложенные на плакатах сведения можно расценивать как клевету, что попадает под 128 статью УК РФ. В частности, они обратили внимание на утверждение, что депутат внес законопроект, запрещающий проведение квестов для детей. Партия власти заявила, что в инициативе Четырбока, которую он подготовил в соавторстве с однопартийцем Александром Ходском говорится не о полном запрете:

"В тексте данного проекта дается понятие квеста как интеллектуальной игры, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и (или) творческих способностей. Речи о полном запрете посещений квестов детьми в данном документе не идет".

Также единороссы утверждают, что фотография Четырбока на листовках использовалась неправомерно, а приклеивали агитки в том числе на окна и двери жилых домов и организаций.

Фракция "Единая Россия" полагает, что против ее представителя действовала организованная группа, целями которой были "подрыв государственного устройства Санкт-Петербурга" и дискредитация "государственных структур в целом". Беглова депутаты просят провести всестороннюю проверку информационной атаки на Четырбока и привлечь к решению этой проблемы правоохранительные органы.

ЗакС рассмотрит депутатский запрос на заседании в среду, 2 декабря.

Фото: vk.com/ Защитим остров Васильевский

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