Экоактивисты сетуют на организацию новых свалок в Невском районе старыми нарушителями

Активисты из экологического движения "Зеленый фронт" провели инспекцию по Невскому району Петербурга и обнаружили, что ранее выявленная свалка в Уткиной заводи не только не исчезла, но продолжает прирастать опасными отходами. Ранее ее организаторов уже привлекали к ответственности.

Более того, всего в трехстах метрах от проблемного адреса (пр. Большевиков, 52к9) защитники природы обнаружили загрязнение земель лесного фонда: территориально вторая свалка относится к поселку имени Свердлова. Здесь они увидели работу крупных машин, перемещающих мусор.

"Выявляются нарушители, штрафуются, но их работа не прекращается. При этом местная власть участия в борьбе с незаконным размещением отходов, кроме траты денег на уборку свалок, вообще не принимает", - прокомментировал итоги последнего рейда лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Досадность последней проверки для активистов состоит в том, что, по их данным, бенефициаров свалки в поселке Свердлова ранее уже неоднократно "ловили за руку" в деревне Янино. Таким образом, константирует Виноградов, экологическая борьба его сподвижников все больше напоминает "бег по кругу".

Фото: "Зеленый фронт"