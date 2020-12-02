В Совфеде одобрили пакет законов, закрепляющих поправки в Конституцию

Сенаторы большинством голосов проголосовали за целый ряд инициатив, которые призваны закрепить в федеральном законодательстве новые положения Конституции, принятые населением на общенародном голосовании 1 июля, передает РИА "Новости".

Речь идет, в частности, о недопустимости призывов к отчуждению российской территории, за которые предлагается штрафовать на сумму до полумиллиона рублей. Кроме того, члены Совфеда поддержали целый пакет нормативных актов о приоритете российских законов над принципами международного права, корректирующих Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. В верхней палате Федерального собрания также одобрили законопроект о Госсовете, возглавлять который должен президент, а другими членами являться премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента и главы регионов, причем все они обязаны работать бесплатно.

После одобрения инициатив Совфедом они должны отправиться на окончательное утверждение к президенту.