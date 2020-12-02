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12:25

Дмитриева потребовала жестких ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19

фото ЗакС политика Дмитриева потребовала жестких ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева на заседании Заксобрании Петербурга 2 декабря выступила за новые ограничения в индустрии развлечения. Она отметила, что это должно касаться концертных залов, баров, ночных клубов и других учреждений.

- Индустрия развлечений стимулирует социальные контакты, - заявила Дмитриева. - Для того, чтобы осуществить эти социальные контакты, люди пользуются общественным транспортом. Когда говорят о том, что самый главный источник заражения – общественный транспорт, да, вполне возможно. Но общественным транспортом пользуются не для того, чтобы покататься, а для того, чтобы куда-то доехать.

Она добавила, что также необходимо перевести на дистанционное обучение школьников средних и старших классов.

- Заболеваемость у учителей такая же, как у работников здравоохранения – 5-6%. Медицинские работники не могут отказаться, они должны работать. Но почему учителей не перевести на удаленный режим? - продолжила Дмитриева.

Наконец она призвала городские власти отказаться от расходов на событийный туризм, в том числе рождественское световое шоу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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