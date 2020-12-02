Псковский врач-единоросс обматерил активистку за вопрос о работе инфекционного отделения районной больницы

Главврач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский решил не церемониться с местной активисткой, матерью восьмерых детей Екатериной Клоковой, поинтересовавшейся у него работой закрытого в пандемию инфекционного отделения, и выставил её вон, предварительной обругав. Записью дискуссии, состоявшейся между ними, Клокова поделилась с изданием "Северо-Запад. МБХ медиа".

Следует отметить, что Василевский по совместительству является депутатом Псковского областного собрания от фракции "Единая Россия".

Согласно предоставленной записи, изначально женщина спрашивает врача о том, как функционирует отделение реанимации невельской больницы. Он отвечает, что вместо него работает палата интенсивной терапии. В течение разговора Василевский несколько раз задает Клоковой вопрос: "Какое её дело?".

Когда же наконец активистка интересуется судьбой инфекционного заведения, медик не выдерживает.

"Катя, иди ***** [вон]. Потому что задрали уже, понимаешь? Вот какая вам разница, кто оказывает медицинскую помощь в палате интенсивной терапии? Вам пофамильно? Не смею задерживать, потому что один дурак может задать гораздо больше вопросов, чем сто умных на него могут ответить. Сегодня вы приходите, чтобы узнать, кто оказывает помощь, завтра вы придете ко мне и попросите рассказать, как моются полы в приемном покое. И я должен перед вами стелиться и рассказывать", - негодует Василевский.

Клокова пояснила, что задаёт обозначенные вопросы "от имени народа", который избирал единоросса.

"Кто вам сказал, что вы являетесь представителем народа? Вот меня избрали депутатом 65% населения нашего района. Вы в следующий год баллотируйтесь депутатом областного собрания, и если вы наберете 5%, я буду с вами разговаривать, Екатерина Петровна", - завершил диспут Василевский.

Инфекционное отделение Невельской межрайонной больницы закрылось в сентябре текущего года. Власти региона уточнили, что отделение возобновит свою работу, но позднее.

При этом местным жителям, страдающим тяжелыми формами инфекционных заболеваний, пришлось после реструктуризации ездить на лечение в соседние Великие Луки - за 66 километров.