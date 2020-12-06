В Белоруссии задерживают противников Лукашенко

Традиционная воскресная акция в Белоруссии, самая массовая на неделе, проходит в эти минуты, и "Интерфакс" уже сообщил о первых задержаниях: они случились в Минске и в Гродно, причем во втором случае в автозаке оказались журналисты. Как обычно в такие дни, Минск наводнен военной техникой. В отличие от первых меяцев протестов, на этот раз люди не выстраивают единой колонны в центре города, а кучкуются в разных районах малыми организованными группами. Сообщается, что по всей стране почти полностью парализована работа мессенджера Telegram, с лета ставшего главным координатором белорусских протестов. Это заметно по работе белорусских Telegram-каналов, обычно гораздо активнее освещающих воскресные акции.

Конфронтация гражданского общества и президента Александра Лукашенко продолжается как минимум с начала августа, когда, по мнению сотен тысяч протестующих, ему сфальсифицировали результат на очередных выборов. Ответом власти на недовольство народа стали тысячи задержаний и арестов, истязания в СИЗО. За четыре месяца противостояния насчитывается несколько убитых на улицах в ходе столкновений с силовиками. Против Лукашенко и его окружения Евросоюз ввел санкции, не признавая его легитимным лидером страны.