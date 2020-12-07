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12:55

Цивилёв предлагает создать парковки для хаотично разбросанных по городу электросамокатов

фото ЗакС политика Цивилёв предлагает создать парковки для хаотично разбросанных по городу электросамокатов

Петербургский парламентарий, член фракции "Единая Россия" Алексей Цивилёв предлагает решить возникшую в текущем году общегородскую проблему повсеместно разбросанных по улицам электросамокатов, создав различные зоны парковки для них. С соответствующим запросом он обратился к вице-губернатору Максиму Соколову.

На сегодняшний день пользователи арендованных самокатов часто бросают их в непредназначенных для этого местах - к примеру, на узких тротуарах, либо пристёгивают их к различным ограждениям - часто, историческим - тем самым портя культурный облик города.

"Пока мы не успеваем за этим бурно и хаотично развивающимся рынком, но понятные для всех правила должны существовать", - уверен Цивилёв.   

По мнению депутата, заняться вопросом должна рабочая группа с участием компаний, предоставляющих услуги по аренде электросамокатов, и Городского центра управления парковками.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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