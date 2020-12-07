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13:30

БФК окончательно утвердил проект осенней корректировки бюджета Петербурга

фото ЗакС политика БФК окончательно утвердил проект осенней корректировки бюджета Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга 7 декабря рекомендовал принять в третьем чтении поправки в городской бюджет на 2020 год. 

По итогам осенней корректировки, доходная часть городской казны составит 639,8 млрд руб., расходная – 718,7 млрд руб., дефицит – 78,9 млрд руб. ЗАКС.Ру ранее рассказывал о поправках губернатора и депутатов, внесенных ко второму чтению. Третье чтение назначено на 9 декабря. 

Напомним, бюджет Петербурга правят второй раз в течение года. Первая корректировка состоялась весной-летом. Изначально она не планировалась Смольным и была вызвана эпидемиологическим кризисом.

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