ЗакС утвердил корректировку бюджета Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 2 декабря приняло во втором чтении корректировку бюджета города на 2020 год. Пакетом приняты поправки губернатора Александра Беглова, бюджетно-финансового комитета ЗакСа и депутата фракции "Единая Россия" Андрея Васильева.

Поправкой губернатора расходную часть планируется увеличить на 9,1 млрд – до 718,7 млрд рублей, доходная вырастет на 29,8 млрд – до 639,7 млрд рублей. Рост доходов обусловлен налогами на имущество, на совокупный доход, на прибыль и на товары, а также безвозмездными поступлениями из госбюджета в размере 4 млрд рублей.

Увеличено выделение средств на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, которые работают с больными коронавирусом. Расходы комитета по здравоохранению на эти цели выросли на 1,58 млрд рублей. При этом ряду администраций районов глава города добавил финансов на перепрофилирование медучреждений. В частности, деньги получили Курортный (19 млн), Московский (118,5 млн) и Петродворцовый (84,7 млн) районы – в сумме около 222 млн рублей.

БФК своей поправкой предложил выделить дополнительно 159,8 млн рублей больнице имени Боткина из резервного фонда Петербурга. Эти деньги должны пойти на борьбу с COVID-19.

Депутат Васильев попросил направить 9,5 млн комитету по здравоохранению на приобретение систем эндоскопической визуализации. Еще 600 тысяч рублей, согласно поправке парламентария, получат школы Красносельского района. Средства будут выделены за счет сокращения расходов администрации Кировского района.

Предложения оппозиционных фракций Партии роста и "Справедливой России" были отклонены. Партия роста предлагала выделить из резервного фонда города 400 млн рублей на закупку лекарств, в том числе для борьбы с коронавирусом. Справедливороссы свой поправкой намеревались направить дополнительные 11 млн рублей на субсидии частным образовательным учреждениям Приморского района.

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