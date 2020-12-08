За надпись "Не забубем" участник белорусских протестов на 2 года отправился в колонию

В Минске суд отправил на два года в колонию 26-летнего участника протестов Максима Павлющика в рамках дела о повторном хулиганстве, информирует TUT. BY.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужила написанная молодым человеком фраза на асфальте "Не забубем" у минской станции метро "Пушкинская": подразумевалось, что будет написано "Не забудем" как напоминание о гибели протестующего Александра Тарайковского.

Кроме того, этим же судом к двум годам ограничения приговорена минчанка Мария Бобович - за то, что дала Павлющику кисточку и краску.

Добавим, накануне 2,5 года колонии получила ещё одна участница республиканских акций - гражданка Швейцарии Наталья Херш: женщина сорвала с силовика балаклаву.

Тарайковский погиб в самом начале белорусских протестов - в ночь с 10 на 11 августа - на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. В свидетельстве о смерте указано, что причиной его смерти является открытая рана грудной клетки и последовавшая за этим потеря крови. В Conflict Intelligence Team считают, к смерти мужчины могут быть причастны бойцы подразделения "Алмаз" или спецназа КГБ Белоруссии "Альфа". В МВД республики в свою очередь известили, что в руке у демонстранта взорвалось взрывное устройство.