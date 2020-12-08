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14:38

"Обратите внимание на нужды простых петербуржцев": Резник написал открытое письмо Беглову

фото ЗакС политика "Обратите внимание на нужды простых петербуржцев": Резник написал открытое письмо Беглову

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник 8 декабря выложил в социальных сетях текст открытого письма на имя губернатора Александра Беглова

Парламентарий упрекнул главу города и его правительство в нерешительности и бессистемности в действиях во время пандемии. 

"400 классов сидят на карантине, почти полторы тысячи учителей – на больничном, но решение о переводе школ на дистанционное обучение так до сих пор и не принято. Городской транспорт стал опасен с точки зрения заражения коронавирусом, но в метрополитене увеличены интервалы между поездами", - написал Резник.

Многие ограничения, введенные губернатором, Резник назвал бессмысленными. Он упрекнул Смольный за то, что там "любую проблему умеют сделать неразрешимой одним росчерком пера".

"Чем Вы объясните, что посещать школу детям можно, а порадовать их новогодним праздником, пусть и с соблюдением норм предосторожности, нельзя?" - спросил Резник у Беглова.

Кроме того, депутат обратил внимание, что на отдельных горожан общие ограничения не распространяются. Так, на футбольный матч между "Зенитом" и "Уралом" 5 декабря болельщики были допущены только в VIP-ложи, а Александринский, Михайловский и Мариинский театры продолжают продавать билеты на представления, запланированные на новогодних каникулах, в то время как большинство других театров города должны быть закрыты по распоряжению Беглова.

"Александр Дмитриевич! Призываю Вас помимо заботы о VIP-персонах и привилегированных учреждениях обратить внимание на нужды простых петербуржцев, которых в городе подавляющее большинство. Внятные и гласные решения властей встретят гораздо большую лояльность, чем нынешнее шарахание из стороны в сторону и утаивание информации", - заявил Резник в своем обращении.

Депутат сообщил ЗАКС.Ру, что уже отправил губернатору свое письмо. Он заявил, что решил обратиться к главе города, потому что "накипело".

- Никакой специальной цели я не преследовал. Надо высказаться, уже невозможно молчать, - прокомментировал Резник. - Просто, действительно, все об этом говорят, о политике этих шараханий, невнятных и непонятных. Беглов в проруби. Из каждого решения возникают только ухудшения.  

Напомним, накануне Беглов заявил, что до 1 января в Петербурге будут места для госпитализации тяжелых больных, "а дальше - красная черта, за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим". Ранее губернатор ввел новые коронавирусные ограничения, в частности, запретив работать на новогодних праздниках театрам, кинотеатрам, кафе, ресторанам и другим развлекательным учреждениям и заведениям общепита. Порядка 200 заведений заявили, что намерены игнорировать эти правила.


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