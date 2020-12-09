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14:06

Дмитриева призвала Смольный выделить средства на вакцинацию петербуржцев

фото ЗакС политика Дмитриева призвала Смольный выделить средства на вакцинацию петербуржцев

Лидер фракции "Партия роста" Оксана Дмитриева на заседании Заксобрания Петербурга 9 декабря заявила, что городские бюджеты на 2020 и 2021 годы нуждаются в срочном исправлении. Депутат считает, что региональное правительство должно выделить средства на вакцинацию петербуржцев от COVID-19. 

По словам Дмитриевой, при закупке 500 доз вакцины – парламентарий не уточнила, какой именно – потребуется порядка 2 млрд рублей. При этом, считает депутат, городу нужно отказаться от расходов на событийный туризм. 

Дмитриева призвала городское правительство срочно открыть пункты вакцинации. По мнению депутата, их можно расположить в том числе в частных клиниках, медсанчастях и салонах красоты, у которых есть медицинские лицензии. 

Присутствовавший на заседании председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, отвечая на вопросы Дмитриевой, сообщил, что в городе на начало декабря действует два пункта вакцинации, а к 25 декабря их количество увеличится до 70. Вакцины для петербуржцев приобретаются за счет федерального бюджета, сказал Лисовец. Дмитриева тем не менее отметила, что расходы на вакцины и вакцинацию – не одно и то же. Она повторила, что деньги на вакцинацию должны быть предусмотрены в региональном бюджете.

Сергей Еремеев


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