Законопроект о региональных инвестпроектах Петербурга прошел второе чтение

Петербургский парламент 9 декабря утвердил во втором чтении инициативу Смольного о региональных инвестиционных проектах (РИП).

В документ была включена поправка комиссии по промышленности Заксобрания. Ей предлагается обязать чиновников каждый год не позднее 30 апреля отчитываться перед депутатами ЗакСа о ходе реализации РИП. Похожую поправку внес депутат Михаил Амосов. Позже он отозвал свое предложение.

Напомним, в Петербурге появится реестр региональных инвестиционных проектов. Попавшие в него компании смогут рассчитывать на льготы от городских властей. Региональная ставка по налогу на прибыль для них составит 10%, а федеральная обнулится. Также включение в реестр освободит от уплаты налога на имущество.

Статус РИП сможет получить производство без обособленных подразделений в других регионах и реализующее проект единолично. В реестр попадут только компании, готовые вложить от 50 млн до 500 млн рублей за три года или от 500 млн рублей за пять лет. 90% выручки организации должна приносить реализация производимой продукции.

Сергей Еремеев

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