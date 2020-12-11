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12:06

Объявившей голодовку хабаровской журналистке, освещавшей протесты, отменили арест

фото ЗакС политика Объявившей голодовку хабаровской журналистке, освещавшей протесты, отменили арест

Краевой суд Хабаровска отменил 10-суточный административный арест журналистки "Просто газеты" Татьяны Хлестуновой, отправленной в спецприёмник за повторное нарушение правил участия в митинге, вернув дело на пересмотр, уведомляет "ОВД-Инфо".

Хлестунова отпущена на свободу. Суд установил, что в ходе первого рассмотрения судья не дал оценку свидетельским показаниям, не провел разбирательство по поводу наличия у женщины журналистского статуса и не аргументировал назначение самого строгого наказания по данной статье.

Хлестунова была отправлена под арест 28 ноября за участие в мероприятии, создавшем помехи работе инфраструктуры и транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП): тогда её назначили 4 суток. Сразу же после выхода её вновь задержали и повторно инкриминировали данную статью, назначив уже 10 суток. Тогда журналистка объявила голодовку из-за попыток хабаровских силовиков воспрепятствовать работе независимой прессы.

Женщина освещает местные протесты в поддержку арестованного бывшего краевого главы Сергея Фургала.

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