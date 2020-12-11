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15:20

Справедливороссы планируют выдвинуть кандидатов в ЗакС и Госдуму по всем округам

фото ЗакС политика Справедливороссы планируют выдвинуть кандидатов в ЗакС и Госдуму по всем округам

"Справедливая Россия" намерена участвовать в избирательной кампании 2021 года по всем избирательным округам Госдумы и Заксобрания Петербурга, заявил лидер партии Сергей Миронов на пресс-конференции 11 декабря. Он также подтвердил информацию о своих переговорах с представителями отдельных малых партий.

- Более двух лет веду переговоры, но с некоторыми переговоры закончились. Они завершены по принципу "ни о чем не договорились", - отметил Миронов. 

Необходимость взаимодействия с другими политическими силами он объяснил запретом на участие в выборах избирательным блокам и объединениям. По словам партийного лидера, в существующих условиях противникам монополии партии власти лучше "объединяться в кулак".

Сергей Еремеев

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