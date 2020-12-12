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12:45

Не менее 80 хабаровчан вновь вышли поддержать Сергея Фургала

фото ЗакС политика Не менее 80 хабаровчан вновь вышли поддержать Сергея Фургала

Сегодня в Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку пребывающего под арестом бывшего краевого главы Сергея Фургала, информирует местный портал dvhab.ru.

Демонстранты по традиции собрались на площади Ленина перед зданием правительства края. У многих с собой были транспаранты и плакаты.

Власти оценили количество участников мероприятия в 80 человек.

"Сегодня на площади Ленина в разгар предновогоднего оформления ледового городка собралось менее 80 человек. Люди находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий", - отчитались в мэрии Хабаровска.

Напомним, Фургала задержали в июле по делу об организации убийств и сразу же вывезли в Москву. Это спровоцировало самые массовые волнения в Хабаровске за последние десятилетия. Спустя четыре месяца местные жители продолжают требовать справедливости в отношении избранного ими губернатора.

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