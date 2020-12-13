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15:00

Губернатор Мурманской области Чибис ушел на вынужденную самоизоляцию

фото ЗакС политика Губернатор Мурманской области Чибис ушел на вынужденную самоизоляцию

Вернувшийся из рабочей поездки по региону губернатор Мурманской области Аднрей Чибис принял решение об уходе на временную самоизоляцию, о чем сообщил в ходе прямой линии с жителями.

"У Андрея Владимировича, дочери и жены тесты отрицательные. Но, согласно требованиям Роспотребнадзора, губернатор ушел на самоизоляцию", - уточнили информацию "Интерфаксу" в правительстве области.

Таким образом, планировавшееся посещение Москвы с рабочим визитом будет переформатировано под встречу в режиме онлайн-конференции.

Отметим, что с начала осени, когда в России стали наблюдаться признаки "второй волны" коронавируса, на вынужденной самоизоляции успели побыть многие главы регионов: губернаторы Ивановской, Орловской, Костромской, Самарской, Иркутской, Саратовской, Омской областей, главы Камчатского и Алтайского края, республик Адыгея и Хакасия.

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