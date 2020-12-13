Губернатор Мурманской области Чибис ушел на вынужденную самоизоляцию

Вернувшийся из рабочей поездки по региону губернатор Мурманской области Аднрей Чибис принял решение об уходе на временную самоизоляцию, о чем сообщил в ходе прямой линии с жителями.

"У Андрея Владимировича, дочери и жены тесты отрицательные. Но, согласно требованиям Роспотребнадзора, губернатор ушел на самоизоляцию", - уточнили информацию "Интерфаксу" в правительстве области.

Таким образом, планировавшееся посещение Москвы с рабочим визитом будет переформатировано под встречу в режиме онлайн-конференции.

Отметим, что с начала осени, когда в России стали наблюдаться признаки "второй волны" коронавируса, на вынужденной самоизоляции успели побыть многие главы регионов: губернаторы Ивановской, Орловской, Костромской, Самарской, Иркутской, Саратовской, Омской областей, главы Камчатского и Алтайского края, республик Адыгея и Хакасия.