В день протестов под Минском задержали целый класс гимназии

В белорусской столице прошла традиционная акция протеста противников президента Александра Лукашенко и его политического режима, получившая на этот раз название "Марш народного обвинения". Как и все последние недели, для усложнения задачи ОМОНу участники не создавали общей колонны, а образовывали малые группы из демонстрантов в каждом районе.

Правозащитный центр "Весна" насчитал 137 задержанных на акции.

Необычным событием дня стал визит силовиков в гимназию в окрестностях Минска (поселок Смолевичи), где им понадобилось задерживать и везти в отделение полиции целый выпускной класс. Впоследствии, как сообщает Telegram-канал NEXTA, несовершеннолетних отпустили.

Александр Лукашенко, более 26 лет находящийся во главе государства, не идет на компромисс и переговоры с сотнями тысяч его противников, предпочитая называть их алкоголиками и тунеядцами. С августа демонстрации разгоняются силовиками, которые в критические для них моменты стреляют в воздух и в крайних случаях направляют оружие на толпу. Россия в этом конфликте, в отличие от западных стран, выступает на стороне Лукашенко.