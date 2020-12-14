Псковским медикам помогут бороться с COVID-19 специалисты из Петербурга

Девять петербургских врачей прибыли в Псковскую область на помощь коллегам-медикам в борьбе с коронавирусом, оповестил в ходе своего еженедельного обращения глава региона Михаил Ведерников.

"Они усилят терапевтическое отделение, противоковидные бригады — сейчас это стратегическое направление. Медики работают в двух поликлиниках Пскова. Они будут стационарно принимать пациентов и также выезжать на вызовы", - отчитался губернатор.

В администрации Псковской области добавили, что прибывшие из Санкт-Петербургского педиатрического университета четверо специалистов уже начали работать в псковском отделении областной инфекционной больницы. Ещё пятеро медиков были направлены в регион от Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, которые приступят к работе с амбулаторными пациентами во Пскове.

По словам Ведерникова, коечный фонд для больных COVID-19 на сегодняшний день занят на более чем 80%, однако подавляющее большинство пациентов лечатся дома.

В Псковской области выявлено свыше 16,6 тысяч случаев инфицирования граждан коронавирусом.