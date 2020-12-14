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18:28

Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

фото ЗакС политика Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

Кунцевский суд Москвы отказался продлевать испытательный срок блогеру Егору Жукову по ходатайству столичного ФСИН, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

По словам адвоката, при этом суд частично удовлетворил требование инспектора. Теперь Жукову придется в декабре и январе явиться в инспекцию не один, а два раза.

Это второе подобное решение Кунцевского суда: ранее в октябре суд отказал в удовлетворении ходатайства. ФСИН настаивало на продлении испытательного срока Жукову из-за того, что тот не явился в инспекцию для регистрации в августе. Суд счел ходатайство чрезмерным, поскольку нарушение было однократным. Однако в ноябре Мосгорсуд это решение отменил.

Егор Жуков, один из фигурантов "московского дела", приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале блогера с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Защита Жукова обжаловала приговор, но в сентябре отозвала заявление по его просьбе, не разглашая причину.

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