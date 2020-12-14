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18:47

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

фото ЗакС политика Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

Производитель вакцины "Спутник V" - Российский фонд прямых инвестиций – в Twitter заявил, что эффективность препарата в заключительной контрольной точке испытаний составила 91,4%. Точка отмерялась через 21 день с момента получения испытуемыми первого компонента вакцины.

Расчет проводился на основе данных по 22 714 тысячам добровольцев, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины либо плацебо в рамках третьей фазы клинических испытаний.

В РФПИ заявили, что эффективность вакцины против тяжелых случаев коронавируса составила 100%. Среди 78 заболевших добровольцев 16 получили вакцину, остальные – плацебо. Среди вакцинированных ни у кого не зафиксировано тяжелого случая заболевания, среди получивших плацебо насчитывается 20 таких случаев.

Глава института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты, которые демонстрирует вакцина на протяжении третьей фазы испытаний, "позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья", передает РИА "Новости". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что полученные данные лягут в основу отчета, который будет использован при подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах.

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