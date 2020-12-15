Псковский губернатор самоизолировался после общения с коронавирусными больными

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил через свой Instagram о том, что вынужденно ушел на самоизоляцию, так как имел неосторожность вступить в контакт с носителями коронавирусной инфекции.

"Как выяснилось, у нескольких людей, с которыми находился в контакте, подтвердился ковид. Чтобы не подвергать опасности коллег и окружающих, отменил рабочие встречи в Москве", - написал чиновник.

По его словам, тест он уже сдал и за медицинской помощью обратился, а работу способен продолжать в дистанционном режиме.

Накануне стало известно, что систему здравоохранения Псковской области усилят девять медиков из Петербурга, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали, 17,3 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. 86 человек с ней скончалось.