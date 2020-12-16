Совфед одобрил законопроект о праве экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Совет Федерации одобрил законопроект об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, в том числе – о праве бывших президентов России становиться сенаторами пожизненно, передает ТАСС.

Этот законопроект – один из внесенных президентом Владимиром Путиным после изменения Конституции. На рассмотрение Госдумы его внесли 1 ноября. В документе прописано, что бывшие президенты России смогут в течение трех месяцев после ухода с поста подать заявление о пожизненном вхождении в Совет Федерации. Пожизненными сенаторами подобным образом смогут стать не более семи человек, остальных будет назначать президент сроком на шесть лет.

Параллельно с этим на рассмотрение думы был внесен законопроект о статусе сенатора и депутата Госдумы. В нем указано, что ставший пожизненным сенатором президент сохраняет установленные законом гарантии – такие как право на неприкосновенность и пожизненное ежемесячное денежное содержание.