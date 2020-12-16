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12:57

Макаров ожидает "искренности отношений" от вице-губернатора Бельского

фото ЗакС политика Макаров ожидает "искренности отношений" от вице-губернатора Бельского

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский 16 декабря выступил на заседании городского парламента. Он решил не читать доклад, а сразу ответил на вопросы депутатов.

Максим Резник спросил, взял ли Бельский с собой список депутатов ЗакСа седьмого созыва. Чиновник ответил, что выборы в этот созыв ещё не прошли. Вице-спикер Сергей Соловьев рассказал о слухах о том, что губернатор обзванивает глав района и просит их подыскивать кандидатов ЗакС. Бельский в ответ на это пошутил, что он даже подарки на 8 марта пока не выбирает.

Соловьев также поднял вопрос критики в адрес Заксобрания со стороны 78 канала. Вице-губернатор заметил, что не так давно видел Соловьева в эфире этого канала и он там ничего подобного не говорил. По словам заместителя главы города, официально зарегистрированные СМИ Петербурга не распространяют фейки о депутатах, а на Telegram-каналы он посоветовал жаловаться в прокуратуру.

Депутаты-единороссы Калининского района выразили претензии к главе районной администрации Василию Пониделко, а Кировского - к ответам губернатора на запросы о работе районного главы Сергея Иванова.

Оппозиционные депутаты подняли тему лишения полномочий мундепов нескольких их коллег из местных советов из-за ошибок в отчётах о доходах. Бельский предложил оставшихся без мандатов муниципалов публично опубликовать результаты проверок своих и предположил, что если кто-то был лишён полномочий несправедливо, это может установить суд.

Закрывая "час правительства", с небольшой эмоциональной речью выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он заявил, что ждёт от Бельского и других членов правительства "искренности отношений".

- Нами движет желание, чтобы в Санкт-Петербурге была стабильная политическая конструкция, и чтобы по итогам выборов не было политической катастрофы, - отметил Макаров.

Позже спикер ЗакСа сообщил журналистам, что надеется на то, что ответы чиновника депутатам были искренними и претензий у парламентариев в будущем останется меньше.

Бельский в ответ на вопрос ЗАКС.Ру о впечатлениях от речи Макарова сказал только: "Молодец Вячеслав Серафимович".

Сергей Еремеев


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