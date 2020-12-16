Резник: Нынешняя власть основана на лжи

Беспартийный депутат Максим Резник на заседании Заксобрания Петербурга 16 декабря возмутился тем, что Кремль спустя двое суток никак не отреагировал на расследование The Insider, Bellingcat и Фонда борьбы с коррупцией о попытке отравления Алексея Навального. Парламентарий отметил, что видеоролик ФБК об этом расследовании находится в топе YouTube.

- Власть федеральная просто молчит. Такое молчание хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь? - сказал с трибуны Резник.

После этого спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил ему на несколько секунд микрофон.

- Я считаю, что нынешняя власть построена на лжи, - продолжил Резник, когда микрофон был снова включён.

Макаров вновь прервал оппозиционера, заметив, что городской парламент в этот момент обсуждал вопрос о дистанционный публичных слушаниях. Резник на это заявил, что эти вопросы объединяет проблема отношения власти к общественному мнению.

Сергей Еремеев

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