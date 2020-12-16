Депутаты ЗакСа приняли законопроект, запрещающий им выдвигаться в Общественную палату

Заксобрание Петербурга в первом чтении на заседании 16 декабря приняло инициативу, согласно которой парламентарии не смогут быть членами городской Общественной палаты.

Документ подготовили единороссы Сергей Купченко и Денис Четырбок. "Против" законопроекта проголосовали три депутата.

Беспартийный Максим Резник раскритиковал городскую Общественной палату в принципе. Он назвал орган "мертворожденным" и "бутафорским", а её членов - "общественниками по вызову". Резник подчеркнул, что половину членов органа формирует Смольный, а половину - "Единая Россия".

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров с такой оценкой не согласился. По его мнению, в палате представлены лучшие люди города.

Сергей Еремеев

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