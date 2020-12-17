Путин поблагодарил парламентские партии за отстаивание "патриотических позиций"

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопросы о политических партиях, представленных в Государственной думе, ввиду предстоящих выборов, счел важным выразить им комплимент.

"Традиционные политические партии - надо отдать им должное. Разные, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте, и даже случаются острые дискуссии... <...> Но при этом практически каждый из них выступает с патриотических позиций", - считает Путин.

По его словам, подходы к проблемам и инструменты их решения у всех системных политиков различные, но цель у думских депутатов одна - "благополучие и развитие страны". Путин также не представил своего мнения относительно того, пришло ли время для более молодых политических сил. Он уверен, что решать это должны не старые и не новые политики, а избиратель, напомнив, что в этом году без сбора подписей смогут баллотироваться в Госдуму кандидаты от новых партий.