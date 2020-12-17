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14:03

Прокуратура не стала требовать ужесточения наказания для осужденных фигурантов "Нового величия"

фото ЗакС политика Прокуратура не стала требовать ужесточения наказания для осужденных фигурантов "Нового величия"

Прокуратура не стала ходатайствовать об ужесточении приговора фигурантам дела "Нового величия", делится "МБХ медиа".

При этом ранее надзорный орган настаивал на обратном, заявляя, что приговор "чрезмерно мягкий". В ходе сегодняшнего заседания прокуратура попросила лишь исправить техническую ошибку в документе: добавить "лет" после цифры в приговоре, при этом оставить его без изменений.

Напомним, фигуранты разбирательства Руслан Костыленков, Максим Рощин и Вячеслав Крюков приговорены к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Первому назначили 7 лет колонии, второму – 6,5, третьему – 6 лет.

Четырем другим фигурантам дела – Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину – назначили от 4 до 6,5 лет условно. Еще одного обвиняемого Павла Ребровского судили отдельно, приговорили к 2,5 годам колонии как заключившего сделку со следствием, но после его признаний, что пошел на нее под давлением, его дело было направлено на новое рассмотрение. Еще один фигурант Сергей Гаврилов уехал из России.

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