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16:32

Немецкая прокуратура допросила Навального после запроса российских властей

фото ЗакС политика Немецкая прокуратура допросила Навального после запроса российских властей

Прокуратура ФРГ вызывала на допрос российского оппозиционера Алексея Навального постфактум поступившего от властей РФ запроса. О походе в надзорное ведомство политик сообщил у себя в Twitter.

"Судя по количеству сообщений в моем телефоне, Путин сказал что-то о расследовании про отравителей из ФСБ. Пока ничего не знаю - весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей", - поделился Навальный.

Ранее российские власти заявляли, что Германия игнорирует запрос Генпрокуратуры РФ и не предоставляет сведений об инциденте с участием политика.

Накануне оппозиционные депутаты ЗакСа обратились к главе ФСБ Александру Бортникову с требованием изучить сведения, представленные в громком расследовании The Bellingcat и Insider.

В материале называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждают журналисты, якобы могут быть причастны к покушению на Навального, причем некоторые из них следили за политиком по всей России на протяжении последних трёх лет. Авторы публикации считают, что все члены этой спецкоманды могут быть тесно связаны с ФСБ.

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