Коммунисты провели акцию памяти жертв Жанаозена у генконсульства Казахстана в Петербурге

У генерального консульства республики Казахстан в Петербурге 17 декабря состоялись одиночные пикеты в память о рабочих, расстрелянных в городах Жанаозен и Шетпе, сообщили ЗАКС.Ру в Российской коммунистической рабочей партии.

Помимо членов РКРП, в акции приняли участие представители Левого блока и РКСМ (б). Пикетчики потребовали провести независимое расследование событий Жанаозена, реабилитировать всех осужденных участников забастовки, пересмотреть закон "О профсоюзах", а также освободить и оправдать рабочих лидеров Ержана Елшибаева и Ерлана Балтабая.

Днем раньше консульство Казахстана пикетировала "Другая Россия Э.В. Лимонова".

Напомним, 16 декабря 2011 года полиция и внутренние войска Казахстана расстреляли участников семимесячной забастовки нефтяников в Жанаозене. 17 декабря были расстреляны рабочие Шетпе, заблокировавшие в знак протеста железную дорогу. По официальным данным, погибли 16 человек, казахские активисты утверждают, что жертв было не менее 70.