Власти Псковской области разыскивают автора фейка о грядущем COVID-локдауне

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с призывом не верить заведомо ложной информации о том, что в регионе якобы в ближайшее время будут введены жёсткие COVID-ограничения.

Дело в том, что в местных Telegram-каналах активно обсуждаются некие решения, якобы принятые в ходе закрытого заседания локального оперативного штаба.

"Автор фейка явно не местный и точно не грамотный, потому что все заседания штаба у нас проходят в прямом эфире. По этой причине провести его втайне попросту невозможно", - констатирует Ведерников.

По словам регионального главы, правоохранители занимаются вычислением злоумышленника.

Аналогичный фейк распространили ранее сегодня и в Новгородской области.

"Никаких документов не подписывалось, решений подобного характера не принималось! Ориентируйтесь только на официальную информацию оперативного штаба!" - заявил начальник управления информационной политики администрации губернатора региона Николай Шестаков.