"Это было странно": Навальный поделился деталями опроса в немецкой прокуратуре

Выйдя в эфир "Навальный Live" минувшим вечером, Алексей Навальный поделился некоторыми деталями опроса в немецкой прокуратуре, куда его вызвали по запросу российских властей.

"Опрос проводился в рамках "международного сотрудничества", не знаю, как еще объяснить. Это странно — допросить человека можно в рамках уголовного дела, но его не существует. Поэтому немцы долго не могли понять, что происходит", - пояснил политик.

Он сообщил, что немецкие прокуроры задавали ему вопросы по некоему опроснику, присланному из РФ. В частности, его спросили о месте жительства, о том, что он ел в Томске, а также кто решал вопросы с его передвижением по Сибири. Кроме того, у него уточнили, имеет ли он хронические заболевания - например, диабет, и не употреблял ли он какие-либо лекарства в ходе сибирского "турне".

Правоохранители, добавил Навальный, опросили и его жену Юлию.

Ни ему, ни супруге не задали вопросов о бутылке со следами яда, которая была доставлена из томского отеля в ФРГ.

В ближайшее время Навальный пообещал представить публике полный перечень заданных ему вопросов.

В громком материале The Bellingcat и Insider называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждают журналисты, якобы могут быть причастны к покушению на Навального, причем некоторые из них следили за политиком по всей России на протяжении последних трёх лет. Авторы публикации считают, что все члены этой спецкоманды могут быть тесно связаны с ФСБ.

Накануне в ходе своей большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что последнее резонансное изыскание журналистов является не более чем "компиляцией, помойкой и легализацией материалов американских спецслужб".