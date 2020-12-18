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10:26

В Петербурге открыли 14 пунктов вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге открыли 14 пунктов вакцинации от COVID-19

На территории Петербурга начали работу 14 прививочных пунктов, на которых граждане смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, оповестили в городском комитете по здравоохранению.

В комздраве уточнили, что массовая вакцинация петербуржцев должна стартовать в ближайшее время. Первыми препарат получат сотрудники бюджетной сферы - медики и учителя. Всем привьют "Спутник V". Вакцинация будет проходить по спискам, заведомо составленных в школах и больницах.

Ранее губернатор Александр Беглов пообещал, что до конца текущего года в городе на Неве будет открыто 70 пунктов вакцинации.


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