"Двусторонняя пневмония и высокая температура": Глава Псковской области слёг с COVID-19

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников отчитался о положительном тесте на коронавирус. Диагнозом он поделился у себя в Instagram.

"Опасения подтвердились - результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо. Берегите себя!" - предостерёг управленец.

Напомним, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Псковской области официально известно о более 18 тысячах заболевших с начала пандемии, 92 погибли, свыше 9 тысяч выздоровели.