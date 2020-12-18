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17:20

Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Подкопаева по УДО

фото ЗакС политика Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Подкопаева по УДО

Апелляционный суд в Калужской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта "московского дела" Ивана Подкопаева, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Александра Боркова.

Подкопаев выйдет на свободу из исправительной колонии № 5 Калужской области после оформления документов в колонии. В разговоре с "МБХ медиа" Борков добавил, что это может случиться уже сегодня.

В октябре суд отклонил ходатайство защиты Подкопаева об УДО. Тогда в решении было указано, что он поставлен на учет как склонный к нападению на полицейских, хотя это происходит автоматически при осуждении по ст. 318 УК РФ.

Подкопаева приговорили к трем годам колонии, обвинив в том, что он распылил перцовый газ в сторону правоохранителей на акции 27 июля 2019 года в Москве. Его дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Подкопаев признал вину. В своем последнем слове он заявлял, что у него не было цели вредить правоохранителям, а его действия спровоцировало то, что они взяли металлическое ограждение и начали давить им на людей, в том числе – на женщин и пожилых. Позже срок смягчили до двух лет колонии.

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