Беглов отсрочил запрет на продажу алкоголя в маленьких барах Петербурга до 2022 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в законопроект о продаже алкоголя в маленьких кафе и барах, сообщили в Смольном.

Согласно поправкам, в ресторанах, барах, кафе и буфетах площадью менее 20 кв. м., которые располагаются в многоквартирных домах, разрешение на продажу алкоголя продлевается до 2022 года.

Продавать спиртное с 1 января 2022 года смогут заведения, общая площадь которых составляет не менее 20 кв.м., а также бары площадью 50 кв. м., которые располагаются в "хрущевках" и панельных домах 1970-1980 годов постройки. В Смольном подчеркнули, что конструкции домов таких типов изначально не предполагали, что помещения в них могут быть коммерческими.

Идею запретить продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м. выдвинул депутат ЗакСа Денис Четырбок, в июле Беглов подписал соответствующий законопроект. Владельцы мини-баров, попавших под новые правила, выступали против законопроекта, поскольку из-за нововведений под угрозой закрытия окаалась значительная часть заведений.

Уже через неделю после подписания закона Беглов назвал его "поспешным", заявив, что бары Петербурга – это "городская фишка", а закон нужно доработать.Тогда же появилась идея установить ограничение в 20 кв. м. для баров, расположенных в исторических районах города.

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