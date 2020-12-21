Мишустин подписал распоряжение о предоставление Белоруссии кредита на 1 млрд долларов

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии кредита на сумму 1 млрд долларов: документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита", - указано в договоре.

Кредит Белоруссии будет состоять из двух траншей по 500 млн долларов в текущем году и в 2021-м.

Напомним также, что между президентом Александром Лукашенко и мирным населением с начала августа не прекращается открытая конфронтация: тогда, по мнению сотен тысяч протестующих, под него сфальсифицировали результат очередных выборов. Ответом власти на недовольство народа стали тысячи задержаний и арестов, истязания в СИЗО. За четыре месяца противостояния насчитывается несколько убитых на улицах в ходе столкновений с силовиками. Против Лукашенко и его окружения Евросоюз ввел санкции, не признавая его легитимным лидером страны.