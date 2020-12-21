Около 200 медиков из Ленобласти опробовали на себе вакцину "Спутник V"

Прививку от COVID-19 сделали уже почти 200 медицинских работников, трудящихся в стационарах Ленинградской области: сегодня препарат получили 95 человек, на прошлой неделе - 84, уведомили в пресс-службе правительства региона.

Второй этап вакцинации ожидает получивших первую дозу лекарства медиков уже после новогодних каникул.

"На сегодняшний день в Ленинградскую область поступило 1542 комплекта вакцины, ожидается ещё 124 до конца декабря. Регион прививают препаратом "Спутник V", разработанным Центром им. Гамалеи", - уточнили в областном правительстве.

На сегодняшний день в регионе открыто шесть прививочных пунктов. Власти пообещали увеличить их число до 23-х.

Вакцинация бюджетников, напомним, началась и в Петербурге.