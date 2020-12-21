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21 декабря, 20:55

Депутат ЗакСа Назарова подарила врачам новогоднюю елку и продуктовые наборы

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Назарова подарила врачам новогоднюю елку и продуктовые наборы

Депутат петербургского парламента Галина Назарова вместе с волонтерами-единороссами поздравила коллектив 86 поликлиники Калининского района с наступающим Новым годом. Команда политика привезла в медучреждение праздничную елку, которую поставили в фойе, а также сладости, продуктовые наборы и грамоты.

"Для меня - большая честь сегодня встретиться с нашими героями, которые не в самое простое время находятся на передовой и борются за здоровье и жизни наших граждан. Вы знаете, что врачам и здравоохранению в целом я всегда уделяю особое внимание, и можете не сомневаться, что и дальше буду отстаивать ваши интересы в первую очередь", - прокомментировала акцию женщина.

В свою очередь, главврач отметил, что Назарова последовательно отстаивает интересы этого учреждения в ЗакСе и что благодаря единороссу поликлинике недавно удалось заполучить современное медицинское оборудование.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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