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11:53

Тихонова спросила КРТИ о планах на реконструкцию Ленинского проспекта

фото ЗакС политика Тихонова спросила КРТИ о планах на реконструкцию Ленинского проспекта

Депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова обратилась к председателю комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрею Левакину с вопросом о планах реконструкции четной стороны Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести, сообщили представители "Справедливой России".

Свое обращение Тихонова отправила в КРТИ по инициативе главы МО "Южно-Приморский" Андрея Алескерова. Депутат указывает, что этот участок Ленинского проспекте нуждается в срочной реконструкции, поскольку уже десять лет находится в неудовлетворительном состоянии. Там нет тротуаров, жителям неудобно подходить к остановкам общественного транспорта, нет организованных парковок, что вынуждает автомобилистов парковать машины вдоль дороги, а иногда и на газонах. Из-за этого машинам скорой помощи и пожарным бригадам сложно заезжать в жилые кварталы, отметила депутат.

По данным КРТИ, в 2020 году ООО "ПИИ "Северная магистраль" занималось разработкой проектной документации на реконструкцию Ленинского проспекта, комитет планировал подать заявку на включение работ в адресную инвестиционную программу, но в бюджете на 2021 год денег на них не заложено. Тихонова напомнила, что подавала заявку на выделение средств при рассмотрении проекта бюджета в ЗакСе, но это предложение депутаты не поддержали.

Тихонова просит КРТИ сообщить, почему проект реконструкции не был включен в адресную инвестиционную программу и что предпринимает комитет, чтобы работы все же начались как можно скорее.


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