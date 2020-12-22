Путин подписал закон о праве экс-президентов быть пожизненными сенаторами

Российский глава Владимир Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, согласно которому предусматривается появление пожизненных сенаторов. Документ содержится на портале правовой информации.

Отныне в состав Совета Федерации смогут входить и бывшие президенты России, и не более 30 представителей РФ, которые назначаются действующим главой государства, из которых, в свою очередь, не более семи могут быть назначены пожизненно. Срок полномочий остальных - 6 лет.

Также в законе говорится о том, что назначение сенаторов является правом президента, но не его обязанностью - он может воспользоваться им по своему усмотрению в любое время. На пост пожизненных сенаторов могут быть назначены граждане, "имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Кроме того, согласно тексту документа, сенаторами не имеют права быть лица, имевшие судимости за ряд преступлений средней тяжести.