Михаил Дегтярёв готов выделить 4,8 млн рублей на 14-часовую охрану себя

Временному главе Хабаровского края Михаилу Дегтярёву вновь нужна охрана: соответствующий тендер обнаружили "Открытые медиа".

Согласно конкурсной документации, "охрану жизни и здоровья высшего должностного лица" региона, коим сейчас и является Дегтярёв, должны будут обеспечить два человека.

Контракт заключается сроком на год. В течение обозначенного времени охранникам надо будет трудиться по 14 часов в сутки - включая праздничные и выходные дни.

Если вдруг Дегтярёву будет угрожать опасность, подрядчик обязуется в течение 7 минут прислать подмогу. Особо отмечается, что подкрепление должно не только защитить "жириновца", но и задержать его предполагаемых обидчиков.

Некоторое время назад на охрану нынешнего врио краевого главы уже объявляли конкурс - правда, тогда ему требовались семь защитников за 33 млн рублей.