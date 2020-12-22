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17:08

В Калининграде в новогоднюю ночь не будет работать общественный транспорт

фото ЗакС политика В Калининграде в новогоднюю ночь не будет работать общественный транспорт

Руководство Калининграда приняло очередное "антивирусное" решение не выпускать на улицы общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января, уведомила глава администрации города Елена Дятлова.

"В последний день года интенсивность транспорта будет сокращена на 20%. Вряд ли нам нужно, чтобы пустые автобусы ходили по улицам города. 31 числа движение прекратится в десять вечера. На следующий день автобусы большого класса выходят на маршрут в 07:30, а малого класса - в девять утра", - приводит слова Дятловой "Интерфакс".

Также, отметила чиновница, мэрия города отказалась от проведения праздничного салюта и новогоднего концерта.

По состоянию на 22 декабря в Калининградской области официально известно о почти 16 тысячах человек, подхвативших COVID-19 с начала пандемии. Излечились при этом свыше 12 тысяч, скончались 164.

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