Эргашев оценил готовность одного из павильонов "Ленэкспо" к приёму COVID-больных

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев побывал в павильоне №8 "Ленэкспо", который был переоборудован под временный "ковидарий", и проанализировал его готовность к приёму новых COVID-больных, оповестили в Смольном.

Как и сообщалось ранее, в обозначенном "отсеке" выставочного комплекса будут располагаться среднетяжёлые пациенты, для которых оборудовали 474 места, к каждому - подведён кислород.

"В павильоне размещены все необходимые системы жизнеобеспечения, - отчитался Эргашев. - Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи".

Кроме того, в помещении имеется реанимационный блок. Если состояние пациента ухудшится, его переведут в павильон № 5, где развернуты 15 коек реанимации.

Напомним также, дополнительно в "Ленэкспо" оборудуют 680 мест для "ковидных" больных в корпусах № 1, 2, 3. Всего во временном госпитале имеется 1295 коек.

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