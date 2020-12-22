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19:59

Продюсера "Навальный Live" арестовали на 7 суток за неповиновение полиции

фото ЗакС политика Продюсера "Навальный Live" арестовали на 7 суток за неповиновение полиции

Перовский суд Москвы арестовал продюсера Youtube-канала "Навальный Live" Ольгу Ключникову на семь суток после задержания у дома героя расследования об отравлении Навального Константина Кудрявцева, передает "МБХ медиа".

Ключниковой вменили нарушение ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Кроме нее, накануне у дома Кудрявцева задержали Любовь Соболь, Акима Керимова и Константина Распопова. Последнего в итоге оштрафовали на тысячу рублей по той же статье.

Обновлено 20:29 Оператор и режиссер прямых эфиров "Навальный LIVE" Аким Керимов также арестован на семь суток по аналогичной статье.

Соболь хотели допросить в рамках проверки по делу о нарушении неприкосновенности жилища, она отказалась от дачи показаний. В итоге из отдела полиции ее отпустили без предъявления обвинений.

Накануне Навальный опубликовал запись разговора с человеком, которого считают героем расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика в августе. Навальный позвонил ему под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева. Собеседник политика рассказал, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а "вещество" было нанесено на трусы.

В ФСБ запись назвали подделкой, а публикацию расследования – провокацией, направленной на дискредитацию службы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот материал не смотрели, но высказал "личную точку зрения", что у Навального "наблюдается ярко выраженная мания преследования" и можно установить определенные проявления мании величия".

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